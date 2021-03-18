В Вилейке главного специалиста госорганизации приговорили к 3 годам колонии за взятки

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении главного специалиста госорганизации в сфере технического надзора, которому инкриминировалось получение взяток, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено в суде, обвиняемый с 2018 года по сентябрь 2020-го в качестве взяток за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, получал от представителей субъектов хозяйствования Молодечненского и Мядельского районов строительные материалы, автомобильное топливо и продукты питания.

По своим должностным полномочиям он имел право осуществлять технический надзор и проверять качество строительно-монтажных работ, используемых материалов, конструкций и оборудования, проверять их соответствие проектной документации и требованиям технических НПА, наличие и правильность технологической документации.

Задержан фигурант сотрудниками ОБЭП Молодечненского РОВД при получении очередной взятки в сентябре 2020 года. Всего установлено пять эпизодов его противоправной деятельности. Стоимость предметов взяток варьировалась от Br70 до Br400.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Вилейского района вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Он приговорен к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом 300 БВ. Кроме того, фигурант лишен права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на четыре года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-