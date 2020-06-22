В Вилейке легковушка сбила 10-летнего велосипедиста

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке легковой автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста, школьник госпитализирован. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"21 июня в Вилейке около 20.30 29-летний водитель "Ауди" на закруглении дороги на ул.Озерной совершил наезд на внезапно выехавшего 10-летнего велосипедиста. Школьник двигался посередине проезжей части навстречу автомобилю. Четвероклассник, житель Вилейки, с телесными повреждениями госпитализирован", - говорится в сообщении.

По информации пресс-секретаря МВД, на Минщине произошли и другие ДТП. Так, 21 июня около 13 часов 56-летний житель столицы за рулем "Митсубиси" вблизи д.Якубовичи Минского района столкнулся с грузовым автомобилем "Мерседес", который двигался в попутном направлении. В результате аварии 41-летний водитель грузовика с телесными повреждениями доставлен в больницу. По информации ГАИ, водитель "Митсубиси" был нетрезв.

20 июня около 4 утра 49-летний житель Волковыска на автомобиле "МАЗ" вблизи д.Калита Слуцкого района наехал на 38-летнюю жительницу Слуцка. Женщина, лежавшая на проезжей части и не обозначенная световозвращающими элементами, погибла на месте ДТП.

"21 июня около 21.20 в Логойском районе на автодороге М3 Минск - Витебск, по предварительной информации, один из пассажиров создал помеху в управлении машиной 24-летней женщине-водителю. В результате та не справилась с управлением: машину занесло и она опрокинулась. На месте ДТП погибли два пассажира 62 и 23 лет. С различными травмами доставлены в больницу водитель, а также пассажиры 40 и 10 лет, ребенок, кстати, перевозился на руках у пассажира на заднем сидении. Все находящиеся в машине - минчане", - сообщила Ольга Чемоданова.-0-