В Вилейке легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке легковой автомобиль сбил женщину - она получила множественные ушибы. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Вечером 30 ноября 57-летняя местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу на улице 17 Сентября. В этот момент ее сбил автомобиль Ford Fiesta. От сильного удара женщину подбросило вверх, она получила множественные ушибы.
За рулем машины находился 54-летний житель Вилейского района, в момент аварии он был трезв. Причину произошедшего мужчина назвать не смог. По факту аварии проводится проверка, действиям водителя будет дана правовая оценка. Известно, что пешеход была обозначена фликером, а участок проезжей части освещался.
ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными. Зимой следует учитывать увеличенную тормозную дистанцию и соблюдать скоростной режим. Телефонный разговор без специальных устройств во время движения запрещен. Вблизи пешеходного перехода необходимо снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства и при необходимости пропустить пешехода. В свою очередь пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах и после остановки автомобилей. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.-0-