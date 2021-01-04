В Вилейке местного жителя приговорили к году ограничения свободы за оскорбление сотрудника ОВД

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке местного жителя приговорили к 1 году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за размещение в Telegram оскорбления в отношении сотрудника ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Мужчина обвинялся в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. По материалам дела, он 23 сентября в чате одной из групп мессенджера Telegram к фотографии сотрудника Вилейского РОВД в форменном обмундировании на фоне государственных флага и герба разместил общедоступный для просмотра комментарий оскорбительного содержания. При этом использовалась ненормативная лексика для выражения негативной оценки в адрес милиционера.

В суде обвиняемый раскаялся в содеянном, свою вину признал в полном объеме.

С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Вилейского района вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Кроме основного наказания в виде 1 года ограничения наказания, с обвиняемого в пользу потерпевшего суд взыскал Br500 в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-