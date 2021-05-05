В Вилейке под колесами авто пострадал пешеход, в Клецком районе - велосипедист

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке под колесами автомобиля пострадал пешеход, в Клецком районе - велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

4 мая около 11.00 на перекрестке ул.Партизанской и ул.Маркова в Вилейке 73-летний житель района, управляя автомашиной "Форд Эскейп", выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной "Опель Астра" под управлением 33-летнего жителя Вилейки, который двигался по главной дороге. В результате ДТП "Форд" от столкновения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на 61-летнюю местную жительницу. Пешеход с травмами госпитализирована. Водители в ДТП не пострадали.

В этот же день около 20.30 на объездной дороге в Клецке вблизи деревни Панкратовичи 47-летний минчанин, управляя автомобилем ГАЗ, совершил наезд на 45-летнего велосипедиста, жителя Клецка, который выезжал со второстепенной дороги из деревни Панкратовичи. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован.

"Уважаемые водители транспортных средств, будьте внимательны за рулем, особенно проезжая перекрестки, обдумывайте каждый свой маневр. Велосипедистам также следует проявлять внимание на дороге, быть в соответствующей экипировке, оборудовать свой велосипед в соответствии с ПДД", - отметили в ГАИ.-0-