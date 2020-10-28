В Вилейке работники МЧС спасли мужчину и женщину при пожаре квартиры

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке при пожаре квартиры работники МЧС спасли мужчину и женщину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели 27 октября в 14.04 получили сообщение о пожаре на ул.Гагарина. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, то внутри квартиры на 3-м этаже создалось плотное задымление. О людях внутри было неизвестно. При разведке звеном газодымозащитной службы в горящей комнате на кровати были обнаружены и спасены хозяйка квартиры и ее знакомый. Эвакуация людей не потребовалась.

Пожар локализован и ликвидирован. В результате повреждены постельные принадлежности. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-