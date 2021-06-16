В Вилейском районе 8-летний велосипедист попал под колеса авто

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе в ДТП пострадал 8-летний велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Сегодня около 12.50 в деревне Баровцы мальчик на велосипеде "Альтаир", двигаясь по проезжей части дороги Баровцы - Уречье, выехал далее 1 м от правого края проезжей части на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Ауди-80", водитель которой двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей быть предельно внимательными при проезде населенных пунктов. "Обращаем также внимание на то, что несовершеннолетним велосипедистам, не достигшим 14-летнего возраста, категорически запрещается находиться на дорогах общего пользования без сопровождения взрослых", - отметили в ГАИ.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома