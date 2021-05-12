12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе автомобиль въехал в дерево - водитель и трое пассажиров госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло 10 мая около 17.30 на 85-м км автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи деревни Доманово Вилейского района. "45-летний житель Вилейки, управляя автомашиной "Рено Меган", при перестроении в крайнюю правую полосу не уступил дорогу автомашине "Опель Вектра", под управлением 31-летнего жителя Молодечно. В результате водитель "Опеля" изменил направление движения, съехал на обочину. После выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево", - рассказали в ГАИ.

Водитель автомашины "Опель Вектра" и трое его пассажиров 39, 33 и 23 лет, жители Молодечно, с травмами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-