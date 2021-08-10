В Вилейском районе двое работников похитили с сельхозпредприятия 1,6 т зерна

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе двое работников похитили 1,6 т зерна с сельхозпредприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В Вилейский РОВД поступило сообщение от работника одного из местных хозяйств о том, что неизвестные со склада в деревне Застенки похитили зерно. Правоохранители установили, что хищение совершили двое ранее не судимых работников хозяйства. Отжав входную дверь, они проникли на территорию склада и похитили 1,6 т зерна. Сумма ущерба составила около Br800. Злоумышленники действовали ночью. К складу подъезжали на велосипедах, чтобы не привлекать лишнего внимания. Наполнив мешки зерном, грузили их на велосипеды и отвозили к оставленному невдалеке автомобилю.

В отношении мужчин Вилейский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная группой лиц) УК. В настоящее время они находятся в статусе подозреваемых и дают признательные показания.

Следователем в адрес директора предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Так, в ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории установлено, что территория складского помещения ограждения не имеет, камерами видеонаблюдения не оборудована, сторожевая охрана объекта не осуществляется. Въездные ворота в помещение находятся в ветхом состоянии, их створки перекошены, сверху и снизу имеются проемы, через которые можно проникнуть внутрь.-0-