18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе опрокинулась легковушка - погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"ДТП произошло сегодня около 6.15 на 27-м км автодороги Молодечно - Илья. По предварительной информации, 40-летняя жительница Вилейского района ехала на Renault Megane, выбрала не соответствующую погодным и дорожным условиям скорость, в результате чего иномарку занесло. Автомобиль опрокинулся, водитель погибла на месте. Ее супруг и двое сыновей не пострадали", - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Устанавливаются причины происшествия. Известно, что на одном переднем колесе авто была установлена летняя шина.

Госавтоинспекция просит водителей учитывать, что в сложившихся погодных условиях внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости, держать безопасную дистанцию и соблюдать боковой интервал. Избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов. Повысить бдительность при проезде пешеходных переходов. Пристегиваться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей с использованием удерживающих устройств.

Не следует забывать и о сезонной смене шин. При низких температурах летняя резина перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием. Поэтому использование таких шин становится небезопасным.-0-