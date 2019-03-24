В Вилейском районе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе автомобиль Mazda Premacy под управлением пьяного водителя насмерть сбил пешехода, сообщила БЕЛТА старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова.

"Авария произошла сегодня ранним утром в агрогородке Долгиново. Водитель Mazda, 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 30-м километре автодороги Жердяжье-Кривичи съехал на правую обочину, где сбил двигавшегося в попутном направлении местного жителя, также 1990 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. В крови водителя было обнаружено 1,23 промилле алкоголя", - отметила Ирина Сапунова.

По ее словам, оба участника происшествия неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД: пешеход - семь раз, водитель - 18. Кроме того, нарушитель своевременно не предоставил данный автомобиль на техосмотр.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома