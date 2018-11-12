В Вилейском районе подростки бросали камни в поезд, им может грозить уголовная ответственность

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе вечером 10 ноября подростки бросали камни в пассажирский поезд, злоумышленников ищут. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Информация о происшествии в Вилейский РОВД поступила в субботу в 18.50. Машинист пассажирского поезда Минск-Полоцк сообщил, что в состав неизвестные бросили несколько камней. "Выяснилось, что во время проезда остановочного пункта "Зенит" в свете прожектора поезда машинист заметил двух подростков у железнодорожных путей. После этого практически сразу послышался характерный звук ударяющихся камней. Они не попали в окна, серьезных повреждений не зафиксировано. Незапланированных остановок в связи с инцидентом не совершалось", - проинформировали в УВД.

По данному поводу в Вилейском РОВД проводятся проверочные мероприятия. Сотрудники милиции активно ищут злоумышленников. Правовые оценки происшествию еще не даны, однако речь может идти и об уголовной ответственности.-0-