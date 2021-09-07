В Вилейском районе погибла 67-летняя велосипедистка

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе в ДТП погибла 67-летняя велосипедистка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 11.05 на 85-м км автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель вблизи деревни Сосенка Вилейского района. 72-летний водитель автомобиля "Рено" сбил 67-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. В момент ДТП она начала пересекать проезжую часть, не убедившись в своей безопасности. Велосипедистка скончалась на месте происшествия. -0-