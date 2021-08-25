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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 2.42 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в деревне Камено Вилейского района Минской области, принадлежащей гражданке 1966 года рождения, пенсионерке. При пожаре обнаружен совместно проживавший с хозяйкой погибший гражданин 1971 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
"Сегодня в 2.42 поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного двухквартирного жилого дома в деревне Камено Вилейского района Минской области, принадлежащей гражданке 1966 года рождения, пенсионерке. При пожаре обнаружен совместно проживавший с хозяйкой погибший гражданин 1971 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-