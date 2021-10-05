В Вилейском районе при пожаре спасли мужчину

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе при пожаре работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

4 октября в 14.37 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в агрогородке Долгиново. На момент возникновения пожара в доме находились дочь и брат хозяйки. Когда подразделения МЧС прибыли, деревянный одноэтажный дом уже горел открытым пламенем. Спасатели увидели, как молодая женщина вылезает через оконный проем. По ее словам, в доме находился еще один человек. В комнате работники МЧС обнаружили мужчину и помогли ему выбраться через окно на улицу. Спасенный брат хозяйки с термическими ожогами был доставлен в больницу.

В результате пожара повреждены кровля, стены и имущество в жилом доме и пристройках. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС