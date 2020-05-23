23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе шестиклассник получил ожоги 5% тела, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Ребенок был в гостях у тети в деревне Забродье. Двоюродный брат мальчика разжигал котел, а он находился рядом. Затем брат вышел на кухню, шестиклассник, оставшись в котельной один, обжегся.

Бригаду скорой медицинской помощи вызвала мама, которой сообщили о произошедшем по телефону. Мальчик был госпитализирован в больницу с термическими ожогами 5% тела.

Спасатели напоминают, что детей ни в коем случае нельзя допускать к растопке отопительных приборов (печей, котлов).-0-