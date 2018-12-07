В Витебске автобус несколько метров протащил зажатую в дверях женщину

7 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске у женщины зажало руку в дверях автобуса, водитель этого не заметил и протащил пассажирку несколько метров по земле. Об инциденте корреспонденту БЕЛТА сообщил инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.

Инцидент произошел сегодня около 12.15 на остановке по ул. Гагарина рядом с предприятием "Знамя индустриализации". 59-летняя женщина выходила через заднюю дверь из городского пассажирского автобуса, держась за поручень на дверях. Водитель закрыл двери, и они зажали руку. Пенсионерка упала, автобус протянул ее несколько метров по земле. В результате падения она сломала стопу, женщину госпитализировали.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

Проводится проверка.

ГАИ устанавливает очевидцев аварии и просит звонить по следующим номерам телефонов: 8 (0212) 58-44-44, 8 (0212) 23-01-51, 8 (029) 621-44-44, 8 (029) 721-44-44.-0-