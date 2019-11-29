В Витебске будут судить бывшего руководителя Браславского райисполкома

29 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд 2 декабря начнет рассмотрение уголовных дел в отношении бывшего председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его жены, бывшего начальника отдела экономики исполкома Елены Драневской, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Супруги обвиняются в ряде преступлений. Действия Владимира Драневского квалифицированы по ч.ч.1, 2, 3 ст.430 (получение взятки), ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий), ч.1 ст.209 (мошенничество), ч.5 ст.16 (соучастие в преступлении), ч.2 ст.431 (дача взятки), ч.ч.2, 3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.2 ст.235 (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем) УК.

Бывший начальник отдела райисполкома Елена Драневская обвиняется по ч.6 ст.16 (соучастие в преступлении), ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ч.2 ст.235 (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем) УК.

Супруги были задержаны летом 2018 года.-0-