В Витебске четыре гимназиста попали в больницу с подозрением на отравление

12 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Четыре ученика витебской гимназии №4 поступили в больницу с подозрением на отравление, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии Николай Красовский.

На данный момент в областной детской больнице находятся четыре ребенка (два из них поступили амбулаторно). Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит (вирусно-кишечная инфекция).

"Сейчас в гимназии работают наши специалисты. Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, отбор проб пищи из столовой", - отметил Николай Красовский.-0-