В Витебске четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

9 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 8 сентября четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома. В момент происшествия дома находился сожитель матери ребенка в состоянии алкогольного опьянения, у мужчины выявили более 2,2 промилле.

В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Он находится в больнице под наблюдением врачей.

С августа текущего года семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать воспитывает троих несовершеннолетних детей.-0-

Фото УСК по Витебской области