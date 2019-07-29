В Витебске девушка украла награды СССР со съемной квартиры

29 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске следователи выясняют обстоятельства хищения наград 28-летней девушкой, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, девушка с мая по июнь со съемной квартиры в Витебске похитила награды СССР - медали "За отвагу", "За боевые заслуги", Орден Отечественной войны I степени. Похищенные награды принадлежали дедушке владельца квартиры. Злоумышленница отдала их знакомым и разрешила продать.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража). Ранее она судима не была.-0-