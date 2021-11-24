В Витебске два человека пострадали из-за взрыва газового баллона

24 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. От взрыва газового баллона в Витебске пострадали двое мужчин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном УМЧС.

Сегодня в 10.03 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о взрыве баллона с газом на улице Шумилинской в Витебске.

К месту сообщения были незамедлительно отправлены подразделения МЧС. Горения и обрушения строительных конструкций не зафиксировано. Как стало известно, взрыв произошел в результате газосварочных работ по ремонту трактора. Пострадали двое мужчин - 1992 и 1994 годов рождения. Они госпитализированы.

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