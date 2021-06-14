В Витебске экс-чиновнику дали 6 лет колонии за получение взяток

14 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор бывшему начальнику отдела по образованию администрации Первомайского района областного центра Павлу Краско, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Мужчина получал взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. С декабря 2019 года по октябрь 2020-го он принимал, в том числе повторно, от представителей юридических лиц деньги и материальные ценности. Все вознаграждения оценили почти в Br7,2 тыс.

Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Бывший чиновник оштрафован на 500 базовых величин (Br14,5 тыс.), пять лет он не сможет занимать руководящие должности. Суд конфисковал у мужчины определенные суммы денег и имущество, добытые преступным путем.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-