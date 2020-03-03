В Витебске эвакуировали 18 жителей многоэтажки из-за неизвестного вещества

3 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Из витебской многоэтажки эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей, из-за обнаруженного в квартире неизвестного вещества, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о резком запахе в доме по улице 1-я Пролетарская поступило 2 марта в 17.25. "Попав внутрь квартиры, в которой никого не было, спасатели обнаружили вещество коричневого цвета, разлитое на полу, подоконнике и стенах. Сотрудники МЧС с помощью специальных приборов произвели замеры воздуха на наличие вредных веществ, но они результатов не дали. После этого они обработали помещения квартиры раствором кальцинированной соды", - отметили в управлении МЧС.

Пострадавших нет. Специалисты устанавливают вещество и обстоятельства произошедшего.-0-