27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске горел автобус, который следовал по городскому маршруту №14, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел сегодня в 15.12 на одной из остановок по ул. Чкалова. Водитель пассажирского автобуса заметил задымление левой стороны во время проезда пр. Строителей и ул. Чкалова. Он доехал до ближайшей остановки и открыл все двери, чтобы вышли пассажиры. Сам начал тушить пламя в моторном отсеке. В скором времени приехали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания устанавливается.-0-
Фото из vk-аккаунта typical_vitebsk
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