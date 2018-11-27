27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске горел автобус, который следовал по городскому маршруту №14, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня в 15.12 на одной из остановок по ул. Чкалова. Водитель пассажирского автобуса заметил задымление левой стороны во время проезда пр. Строителей и ул. Чкалова. Он доехал до ближайшей остановки и открыл все двери, чтобы вышли пассажиры. Сам начал тушить пламя в моторном отсеке. В скором времени приехали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.-0-

Фото из vk-аккаунта typical_vitebsk