В Витебске горел магазин "Ганна"

12 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пожар произошел в магазине "Ганна" Витебской бройлерной птицефабрики в Витебске, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Пожар произошел в 05.05. 11 декабря в торговом объекте, расположенном по ул.Герцена. Огнем в торговом зале поврежден электроудлинитель.

Причина пожара устанавливается.-0-