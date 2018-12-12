В Витебске горел магазин "Ганна"

12 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пожар произошел в магазине "Ганна" Витебской бройлерной птицефабрики в Витебске, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Пожар произошел в 05.05. 11 декабря в торговом объекте, расположенном по ул.Герцена. Огнем в торговом зале поврежден электроудлинитель.
Причина пожара устанавливается.-0-
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