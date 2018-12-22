В Витебске горел швейный цех предприятия

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске горело административно-производственное здание швейного цеха ОАО "Труд-Витебск". Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 21 декабря в 06:02. В результате инцидента в помещении раскройного участка тканей, принадлежащего государственному объединению "Витебскпром" ОАО "Труд-Витебск", сгорели три швейные машинки, два стола для раскроя, 15 рулонов ткани, плоттер, шкаф для хранения документов и оконный проем.

Причина пожара устанавливается.-0-