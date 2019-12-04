В Витебске горел цех по производству топливных гранул

4 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сегодня ночью в Витебске спасатели ликвидировали пожар в цеху по производству топливных гранул, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цеху по улице Академика Павлова поступило 4 декабря в 02.24. Наблюдалось задымление в цеху частного предприятия, которое специализируется на производстве топливных гранул. В результате пожара никто не пострадал. Сторожевая охрана предприятия в ночное время не организована.
Возгорание ликвидировано спасателями. Огнем повреждена кровля цеха и 1 т топливных гранул.
Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваются две возможные версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-