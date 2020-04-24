В Витебске горел цех завода

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске спасатели потушили пожар в цеху завода "Визас", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в здании по проспекту Фрунзе поступило 23 апреля в 22.37. Горел производственный цех предприятия. На момент возникновения пожара внутри никого не было, никто не пострадал. Эта территория не эксплуатируется.

Огонь повредил имущество и оконные рамы во встроенном помещении цеха, закопчены стены.

Проводится проверка.-0-