В Витебске горела квартира в многоэтажке

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске спасатели ликвидировали пожар в квартире одной из многоэтажек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в чердачном помещении многоквартирного дома по проспекту Победы поступило спасателям 2 декабря в 14.22. Во время разведки было установлено наличие плотного задымления в квартире на пятом этаже. Хозяйка 1978 года рождения проживает в России, а квартиру арендует девушка 1993 года рождения, которая на момент возникновения пожара находилась на улице и не пострадала.

Спасатели пожар ликвидировали. Огнем в кухне уничтожена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок.

Проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС