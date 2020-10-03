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03 октября 2020, 11:02

В Витебске горела квартира в многоэтажке

Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске по проспекту Строителей в одной из многоэтажек горела квартира, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 2 октября в 22.51. Было открытое горение на балконе и в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

На момент возникновения пожара хозяин квартиры (мужчина 1975 года рождения) находился внутри. Работники МЧС нашли его на полу в коридоре, вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший с ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения госпитализирован.

Пожар потушили спасатели. Огонь в квартире повредил имущество, закопчены стены, потолок.

Проводится проверка, причина возгорания устанавливается. В настоящее время рассматриваются две версии - занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом, а также нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

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