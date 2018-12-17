В Витебске горела квартира в пятиэтажке

17 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске ночью 16 декабря по ул. Гагарина горела квартира пятиэтажного дома, ее хозяин погиб, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Горела квартира на четвертом этаже жилого дома. Работники МЧС в комнате на кровати без сознания нашли 33-летнего хозяина квартиры и передали бригаде скорой медицинской помощи, однако спасти его не удалось. Затем из квартиры этажом выше вывели мужчину, от госпитализации он отказался, и спасли его жену, с отравлением продуктами горения ее доставили в областную больницу.
Кроме того, работники МЧС из соседних квартир эвакуировали девять человек. Никто из них не пострадал.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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