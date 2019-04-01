В Витебске хозяйка собаки за замечание изрезала лицо прохожей

1 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске хозяйка собаки изуродовала прохожую за замечание о нарушении правила выгула животного, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вопиющий случай произошел вечером 29 марта возле одного из домов по ул. Гагарина. Владелица собаки выгуливала питомца возле своего дома. Проходившая рядом вместе с родственницей 45-летняя женщина сделала ей замечание, что пес без намордника. Так началась словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку. В какой-то момент поняв, что силы не равны, хозяйка собаки 1968 года рождения сбегала домой, взяла нож и напала на женщину, причинив ей многочисленные резаные раны лица. Пострадавшая была госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы, откуда и поступило сообщение в милицию о происшествии. Родственница пострадавшей отделалась более легкими травмами.

По данному факту проводится проверка.-0-