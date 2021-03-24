В Витебске ищут очевидцев ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

24 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в котором погибла девушка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 2 марта этого года 60-летний водитель легковушки ехал по ул. М.Горького. Около 7.20 вблизи дома №62А он сбил 16-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила травмы, от которых 19 марта скончалась в больнице.

В отношении 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Он допрошен, назначены экспертизы.

Для установления обстоятельств и свидетелей аварии следователи просят с интересующими сведениями обращаться по телефону 8 (029) 715-09-03 и 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-

Фото УСК по Витебской области