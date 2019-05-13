В Витебске ищут очевидцев ДТП, в котором травмирован подросток

13 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в результате которого пострадал подросток, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 12 апреля 35-летний водитель легковушки двигался по ул.Калинина. Около 16.15 вблизи дома №5 он сбил 16-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подростку были причинены тяжкие телесные повреждения.

В отношении водителя авто возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи просят граждан, располагающих интересующими сведениями, сообщить о них по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-