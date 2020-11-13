В Витебске ищут ушедшего из дома мальчика

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ищут Илью Вурганова 2008 года рождения, который вчера ушел из дома, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Илья ушел из дома по ул.Еременко, 8. Последний раз его видели вечером 12 ноября около магазина "Копеечка" на ул.Баграмяна, 10. Школьник был одет в серую куртку и темные штаны. Рост Ильи - 140 см, худощавый, на шее слева есть ожог. Парень и раньше неоднократно уходил из дома.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ильи Вурганова, просят звонить по телефонам: 102, 8 (0212) 37-61-02, 8 (029) 711-53-16 (МТС), 8 (029) 310-40-02 (А1).-0-