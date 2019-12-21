В Витебске из поликлиники эвакуированы 30 человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из здания поликлиники в Витебске спасатели эвакуировали 30 человек. Причиной стало возгорание электропроводов в трансформаторной подстанции. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

"Сегодня в 14.20 в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС поступило сообщение о пожаре электропроводов в электрощитовой поликлиники №3 по проспекту Московскому. Когда на место прибыли спасатели, наблюдалось задымление из трансформаторной подстанции, пристроенной к зданию", - рассказали в МЧС.

Эвакуировано 30 человек, никто не пострадал. В результате пожара в трансформаторной подстанции повреждены кабеля, закопчены стены, потолок.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.-0-