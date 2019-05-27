В Витебске из-за столкновения такси с опорой ЛЭП загорелся частный дом

27 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Столкновение такси с опорой линии электропередачи стало причиной пожара в частной доме, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Происшествие случилось утром 26 мая на проспекте Куйбышева. Столкновение машины с опорой ЛЭП привело к обрыву электрических проводов и их падению на крышу жилого дома. В результате она загорелась. На момент возникновения пожара в доме находилась 38-летняя хозяйка. Женщина покинула дом самостоятельно и позвонила в службу МЧС.
Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. Водитель легкового автомобиля не пострадал, салон автомобиля покинул самостоятельно.
По данному факту проводится проверка.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС
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