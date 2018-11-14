В Витебске изъяли из тайника более 13 тыс. доз наркотиков

14 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске правоохранители изъяли крупную партию наркотиков с деньгами, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Сумка была спрятана в одном из оврагов в центре города. В тайнике нашли 141,7 г альфа-PVP и другие опасные психотропные вещества массой почти 300 г - всего более 13 тыс. доз на сумму около $14 тыс.
Сотрудники милиции выяснили, что принадлежит все это неработающему 22-летнему жителю Витебска. Молодой человек делал закладки с наркотиками в родном городе, а также в Орше и Могилеве. Задержали хозяина тайника в Могилеве. У него при себе была схема закладок в городах.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-
Фото УВД Витебского облисполкома
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