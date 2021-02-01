В Витебске легковушка насмерть сбила женщину - следователи ищут очевидцев

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ищут очевидцев ДТП, которое произошло 28 января, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

По данным следствия, водитель легковушки двигался по ул.Короткевича. Около 16.00 вблизи дома №1 он наехал на 41-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход погибла на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян - 2,37 промилле.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Он допрошен и заключен под стражу. Назначены экспертные исследования.

Людей, владеющих информацией об обстоятельствах аварии, просят сообщить об этом в УСК по Витебской области по телефону 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-