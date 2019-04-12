В Витебске легковушка сбила двух пешеходов

12 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль в Витебске сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 20.00 на ул. Петруся Бровки. Двигаясь в крайней левой полосе на автомобиле с прицепом, водитель наехал на мужчину и девушку. По словам водителя, он не заметил пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. Потерпевших забрала скорая помощь, их осматривают врачи.

В областном центре сегодня на ул. Калинина произошло еще одно ДТП с пешеходом. Водитель "Рено Логан" зацепил несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам тракториста, который стал очевидцем аварии, он остановился, чтобы пропустить юношу. Когда молодой человек появился из-за стоящего перед пешеходным переходом трактора, его сбила легковушка. Ее водитель утверждает, что пешеход внезапно появился перед машиной. 17-летний парень доставлен в больницу.

По факту обоих ДТП проводится проверка. ГАИ будет изучать записи с камер наблюдения, которые расположены на соседних зданиях.-0-