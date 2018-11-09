9 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске легковушка сбила на переходе женщину, у нее сломан позвоночник, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня утром. Водитель Volkswagen Passat ехал по ул. Гагарина. На одном из регулируемых пешеходных переходов он не пропустил 41-летнюю женщину и сбил ее. У пострадавшей сломан позвоночник, ее госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

По словам водителя, он видел, как встречные машины снижают скорость, чтобы пропустить пешехода, но вовремя не успел остановиться.

По факту аварии проводится проверка.

ГАИ просит быть максимально осторожными и внимательными в условиях ограниченной видимости на дороге. При подъезде к пешеходным переходам водителям рекомендуется снижать скорость вплоть до остановки машины.-0-