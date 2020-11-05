В Витебске легковушка влетела в дерево и столб - пассажирка погибла

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легковой автомобиль врезался в дерево и столб в Витебске, пассажирка погибла, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 4 ноября около 23.30 на Московском проспекте возле СШ №31. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, въехал в дерево и световую опору на разделительной полосе.

Пассажирка 2002 года рождения скончалась на месте происшествия, водитель получил травмы, его осматривают медики. На месте трагедии работали сотрудники МЧС, спасатели доставали девушки из машины.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Госавтоинспекция ищет очевидцев происшествия и просит тех, кто имеет какую-либо информацию, фото либо видео, обращаться в ГАИ или звонить по телефонам 8 (0212) 58-44-44, 8 (029) 721-44-44 (МТС), 8 (029) 621-44-44 (А1).-0-