В Витебске легковушка влетела в столб, пассажирку деблокировали

23 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске легковой автомобиль столкнулся с опорой мачты освещения, спасатели деблокировали пассажирку, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП на перекрестке ул. Зеленогурской и ул. Спортивной поступило спасателям 22 июля в 22.55. Выяснилось, что легковушка столкнулась с фонарным столбом. Работники МЧС деблокировали 22-летнюю пассажирку. Девушку с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Водитель покинул машину самостоятельно.-0-

Фото Витебского областного УМЧС