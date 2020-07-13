В Витебске легковушка врезалась в дерево, погиб пассажир

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в ДТП погиб пассажир легковушки, водитель госпитализирован, сообщили БЕЛТА в УГАИ облисполкома.

Авария произошла 12 июля около 21.00 на пересечении улиц Журжевская и Новоселов. Водитель Нonda, 31-летний житель Витебска, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.

"В результате ДТП погиб 32-летний пассажир автомобиля. Водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.-0-