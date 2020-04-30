В Витебске лицеист подделал справку для бесплатного проезда в транспорте

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Житель Витебска подделал справку для бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 18-летний учащийся профлицея подделал справку о том, что он является школьником. В феврале молодой человек при проезде в автобусе предъявил документ кондуктору. Она усомнилась в ее подлинности: адрес в справке не совпадал с реальным расположением городской школы. Справку отдали в правоохранительные органы.

Установлено, что парень в указанной школе никогда не учился. Техническая экспертиза показала, что документ и печати на нем напечатаны на цветном принтере. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка документа) УК.

Следователи обращают внимание, что уголовная ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов наступает с 16 лет.-0-