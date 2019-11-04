В Витебске металлическая конструкция обрушилась на рабочего

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске смертельно травмирован рабочий, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в Витебске. "На территории одного из предприятий смертельно травмирован 63-летний рабочий. Предварительно установлено, что сегодня днем во время выполнения работ по срезке металлической конструкции она обрушилась на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - рассказали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают сотрудников предприятия, изымают необходимую документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-