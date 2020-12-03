В Витебске мошенник уговаривал людей брать кредиты и забирал деньги себе

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 44-летний мужчина с декабря 2016 года по сентябрь 2020-го уговаривал жителей Витебска оформлять на свои паспорта кредиты в банках. Мужчина получал эти суммы и обещал самостоятельно уплачивать взносы по ним до полного погашения, но не выполнял обещание. Деньги он передавал витебчанам частично, занимая при этом у других, а затем вообще перестал это делать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.14, ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.

Сейчас установлен 31 эпизод мошеннических действий, сумма ущерба - более Br940 тыс. Но следствие считает, что злоумышленник мог обмануть большее число граждан. Следователи просят пострадавших от действий мужчины (на фото) сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-

Фото УСК по Витебской области