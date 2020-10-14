В Витебске мошенник завладел тремя авто доверчивых продавцов более чем на Br12 тыс.

14 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебчанин мошенническим путем получал иномарки доверчивых граждан, милиция ищет пострадавших, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Молодой человек на различных торговых интернет-площадках находил объявления о продаже автомобилей. Выбирал он, как правило, подержанные иномарки и связывался с их владельцами. На встрече покупатель внимательно осматривал машину и соглашался приобрести транспортное средство.

Далее начинались переговоры относительно способа оплаты. 19-летний парень предлагал оформить сделку через нотариальную контору, а автомобиль купить в рассрочку с помощью нескольких платежей. Когда продавец соглашался на этот вариант, то передавал документы на машину и ключи. Заполучив авто, подозреваемый уже на следующий день выставлял его на продажу по бросовой цене. Выплачивать свой долг молодой человек не собирался.

В итоге злоумышленник завладел минимум тремя чужими иномарками на сумму более Br12 тыс. В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество. "У милиционеров есть основания полагать, что количество пострадавших от криминальной деятельности подозреваемого может быть гораздо больше. Если вы также стали жертвой обмана человека, изображенного на фото, то обратитесь за помощью по телефонам: 8 (0212) 33-97-02, 8 (029) 511-22-07 (МТС) или 102", - добавили в УВД.-0-