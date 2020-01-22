В Витебске мошенники обманули доверчивых граждан на Br120 тыс.

22 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 31-летний местный житель в мае-июле 2018 года в Витебске создал организованную преступную группу для хищений имущества. В нее вступили 52-летний и 31-летний мужчины. С 21 мая 2018 года по 20 июня 2019-го мужчины находили людей, которых убеждали одолжить деньги или продать принадлежащее им жилье. Обещали вложить вырученные средства в совместный бизнес по купле-продаже автомобилей, который принесет крупную прибыль, или же потратить на иные вымышленные цели, приобретение впоследствии жилья для потерпевших. "Они располагали к себе людей, приобретали им спиртное и продукты питания, но не намеревались выполнять принятые на себя обязательства. После совершения сделок по продаже жилья мужчины распоряжались деньгами по своему усмотрению", - отметила Оксана Лазько.

Во время расследования установлены и другие факты противоправной деятельности обвиняемых. Потерпевшими признаны восемь человек. Всего мужчины смогли завладеть денежными средствами граждан на сумму более Br120 тыс.

В итоге 52-летнему мужчине предъявлены обвинения по ч.4 ст.209 (мошенничество), ч.1 ст.14 ч.4 ст.209 (покушение на мошенничество), ч.1 ст.14 ч.1 ст.171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом при отсутствии признаков более тяжкого преступления). Организатор преступной группы обвиняется по ч.4 ст.209 (мошенничество), ч.1 ст.14 ч.2, 4 ст.209 (покушение на мошенничество), ч.1 ст.149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения) и ст.421 (несоблюдение требований превентивного надзора) УК. Они находятся под стражей.

Третьему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-